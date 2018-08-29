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Изменения в виджете внутри AmoCrm
В админке AmoCrm создан виджет для фильтрации объектов недвижимости.
Основной смысл: уменьшить поля, которые могут быть уменьшены, чтобы как можно большее кол-во полей было видно без скролла вправо.
+ Необходимые правки:
1) Убрать колонку статус дома
2) Убрать колонку в верхнем фильтре этажность от и до
3) Убрать колонку в верхнем фильтре этаж от и до
4) убрать колонку сдача объектов
5) Убрать колонку документы
6) Верхний фильтр хотим убрать,а пункты S м2 от и до, Цена (руб) от и до перенести в нижний фильтр. Но этот пункт на обсуждении. Важно понять как сделать максимально удобный и негромоздкий поиск.
7) Внести раздел- "дата создания" и фильтр по дате создания от и до.
Предложить вариант с вводом числа. Например сделать выпадающий календарь с выбором даты или форму с единообразным вводом данных.
8) Когда наводишь мышь на сотрудника, его тел должен появиться (телефоны все напишу). Либо в колонке с именем сотрудника дописать телефон. Но тогда получится 2 колонки, а это увеличение объема таблицы. Можно предложить свой вариант
9) Нужно сделать возможность выгрузки в файл excel (или какой то аналог) выбранных пунктов из таблицы. Смысл такой: менеджер отфильтровал нужные ему объекты, но все равно останутся неподходящие ему пункты. Нужно сделать колонку с возможностью поставить галочку на выбранные пункты,а потом выгрузить их в файл.
Можно предложить свой вариант более удобного использования.
10) Возможности изменения менеджера, ведущего проект. Когда проект создан, за ним закрепляется менеджер. На данный момент менеджера нельзя поменять прямо в виджете.
11) Добавить список районов недостающие районы и микрорайоны и улицы, или добавить функцию ручного ввода. Список районов микрорайонов и улиц будет предоставлен после согласования задачи.
Работа по защищенной сделке и только.
6000 с меня
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