Изменения в виджете внутри AmoCrm

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В админке AmoCrm создан виджет для фильтрации объектов недвижимости.    

Основной смысл: уменьшить поля, которые могут быть уменьшены, чтобы как можно большее кол-во полей было видно без скролла вправо.    

+ Необходимые правки:    

1) Убрать колонку  статус дома   

2) Убрать колонку в верхнем фильтре  этажность от и до   

3) Убрать колонку в верхнем фильтре  этаж от и до   

4) убрать колонку  сдача объектов   

5) Убрать колонку  документы   

6) Верхний фильтр хотим убрать,а пункты S м2 от и до, Цена (руб) от и до  перенести в нижний фильтр. Но этот пункт на обсуждении. Важно понять как сделать максимально удобный и негромоздкий поиск.    

     

7) Внести раздел- "дата создания" и фильтр по дате создания от и до.    

Предложить вариант с вводом числа. Например сделать выпадающий календарь с выбором даты или форму с единообразным вводом данных.    

8) Когда наводишь мышь на сотрудника, его тел должен появиться (телефоны все напишу). Либо в колонке с именем сотрудника дописать телефон. Но тогда получится 2 колонки, а это увеличение объема таблицы. Можно предложить свой вариант   

9) Нужно сделать возможность выгрузки в файл excel (или какой то аналог) выбранных пунктов из таблицы. Смысл такой: менеджер отфильтровал нужные ему объекты, но все равно останутся неподходящие ему пункты. Нужно сделать колонку с возможностью поставить галочку на выбранные пункты,а потом выгрузить их в файл.    

Можно предложить свой вариант более удобного использования.  

10) Возможности изменения менеджера, ведущего проект. Когда проект создан, за ним закрепляется менеджер. На данный момент менеджера нельзя поменять прямо в виджете. 

11) Добавить список районов недостающие районы и микрорайоны и улицы, или  добавить функцию ручного ввода. Список районов микрорайонов и улиц будет предоставлен после согласования задачи. 

Работа по защищенной сделке и только.  

6000 с меня 

AmoCRM
7 лет назад
webstepanenko
Богдан 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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