Изменения в виджете внутри AmoCrm

В админке AmoCrm создан виджет для фильтрации объектов недвижимости.

Основной смысл: уменьшить поля, которые могут быть уменьшены, чтобы как можно большее кол-во полей было видно без скролла вправо.

+ Необходимые правки:

1) Убрать колонку статус дома

2) Убрать колонку в верхнем фильтре этажность от и до

3) Убрать колонку в верхнем фильтре этаж от и до

4) убрать колонку сдача объектов

5) Убрать колонку документы

6) Верхний фильтр хотим убрать,а пункты S м2 от и до, Цена (руб) от и до перенести в нижний фильтр. Но этот пункт на обсуждении. Важно понять как сделать максимально удобный и негромоздкий поиск.

7) Внести раздел- "дата создания" и фильтр по дате создания от и до.

Предложить вариант с вводом числа. Например сделать выпадающий календарь с выбором даты или форму с единообразным вводом данных.

8) Когда наводишь мышь на сотрудника, его тел должен появиться (телефоны все напишу). Либо в колонке с именем сотрудника дописать телефон. Но тогда получится 2 колонки, а это увеличение объема таблицы. Можно предложить свой вариант

9) Нужно сделать возможность выгрузки в файл excel (или какой то аналог) выбранных пунктов из таблицы. Смысл такой: менеджер отфильтровал нужные ему объекты, но все равно останутся неподходящие ему пункты. Нужно сделать колонку с возможностью поставить галочку на выбранные пункты,а потом выгрузить их в файл.

Можно предложить свой вариант более удобного использования.

10) Возможности изменения менеджера, ведущего проект. Когда проект создан, за ним закрепляется менеджер. На данный момент менеджера нельзя поменять прямо в виджете.

11) Добавить список районов недостающие районы и микрорайоны и улицы, или добавить функцию ручного ввода. Список районов микрорайонов и улиц будет предоставлен после согласования задачи.

Работа по защищенной сделке и только.

6000 с меня