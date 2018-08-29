Нужно написать html код для конструктора Tilda

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Нужно написать код для расширения блока ST305N, конструктор Тильда. 

Надо добавить дополнительный параметр к определенной карточке товара. 

Делов на самом деле минут на 10, имеется даже пример кода, но там чуть другая задача, для знающего код, не составит труда выписать нужную строчку. 

Есть готовый пример в интернете mo-tilda.ru/sweetmultiply, но он замудрен со стилями и прочим.

HTMLTilda
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров