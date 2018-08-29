взять самое лучшее от Yandex и Google и сделать иначе только на php+ajax+mysql работа через сервер Git опалта 250р в час через систему BarterCoin
Нужно написать html код для конструктора Tilda
Нужно написать код для расширения блока ST305N, конструктор Тильда.
Надо добавить дополнительный параметр к определенной карточке товара.
Делов на самом деле минут на 10, имеется даже пример кода, но там чуть другая задача, для знающего код, не составит труда выписать нужную строчку.
Есть готовый пример в интернете mo-tilda.ru/sweetmultiply, но он замудрен со стилями и прочим.
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