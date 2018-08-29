Нужно написать html код для конструктора Tilda

Нужно написать код для расширения блока ST305N, конструктор Тильда.

Надо добавить дополнительный параметр к определенной карточке товара.

Делов на самом деле минут на 10, имеется даже пример кода, но там чуть другая задача, для знающего код, не составит труда выписать нужную строчку.

Есть готовый пример в интернете mo-tilda.ru/sweetmultiply, но он замудрен со стилями и прочим.