взять самое лучшее от Yandex и Google и сделать иначе только на php+ajax+mysql работа через сервер Git опалта 250р в час через систему BarterCoin
Расширить структуру сайта, внести изменения в базу данных и т.д.
Разрабатывается сайт: http://katasis.com/
На данном этапе нужны следующие правки:
1. Изменения в структуре категории услуг:
Раздел услуг:
https://1fo9h6.axshare.com/prototype/login/1fo9h6
пароль: KSS1
Раздел категорий:
https://j5bpyt.axshare.com/prototype/login/j5bpyt
пароль: SSP1
Отдельная страница услуги:
https://gz9on9.axshare.com/prototype/login/gz9on9
пароль: SSPT
2. Изменения для отдельной страницы статьи для блога:
Страница статьи блога:
https://w6g3i3.axshare.com/prototype/login/w6g3i3
пароль: KBSP
3. Изменения для страницы о компании:
Страница "О нас":
https://5a9cy3.axshare.com/prototype/login/5a9cy3
пароль: KAUP
4. Изменение страницы с контактами:
Страница контактов:
https://75cbu7.axshare.com/prototype/login/75cbu7
пароль: KCUP
Всего 4 типа услуг с категориями и подкатегориями. В самой структуре сайта нет сущностей для подкатегорий и разлетающейся картинки (сейчас картинка вставлена как один элемент, необходимо добавить минимум 5 элементов для ее анимации). Необходимо будет добавить новые сущности в админке и внести изменения в базу данных.
Основной пул задач:
- Учитывая новую структуру категорий , подкатегорий и услуг - необходимо переделать структуру, как в базе данных, так и в админке. Это касается разбития на более мелкие сущности - подкатегории и сами услуги, пока что реализованы только общие категории.
- То же самое касается блога и создания статей в админке.
- Прикрутить текстовый редактор в админку.
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