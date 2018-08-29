Расширить структуру сайта, внести изменения в базу данных и т.д.

Разрабатывается сайт: http://katasis.com/

На данном этапе нужны следующие правки:

1. Изменения в структуре категории услуг:

Раздел услуг:

https://1fo9h6.axshare.com/prototype/login/1fo9h6

пароль: KSS1

Раздел категорий:

https://j5bpyt.axshare.com/prototype/login/j5bpyt

пароль: SSP1

Отдельная страница услуги:

https://gz9on9.axshare.com/prototype/login/gz9on9

пароль: SSPT

2. Изменения для отдельной страницы статьи для блога:

Страница статьи блога:

https://w6g3i3.axshare.com/prototype/login/w6g3i3

пароль: KBSP

3. Изменения для страницы о компании:

Страница "О нас":

https://5a9cy3.axshare.com/prototype/login/5a9cy3

пароль: KAUP

4. Изменение страницы с контактами:

Страница контактов:

https://75cbu7.axshare.com/prototype/login/75cbu7

пароль: KCUP

Всего 4 типа услуг с категориями и подкатегориями. В самой структуре сайта нет сущностей для подкатегорий и разлетающейся картинки (сейчас картинка вставлена как один элемент, необходимо добавить минимум 5 элементов для ее анимации). Необходимо будет добавить новые сущности в админке и внести изменения в базу данных.

Основной пул задач:

Учитывая новую структуру категорий , подкатегорий и услуг - необходимо переделать структуру, как в базе данных, так и в админке. Это касается разбития на более мелкие сущности - подкатегории и сами услуги, пока что реализованы только общие категории.

То же самое касается блога и создания статей в админке.

Прикрутить текстовый редактор в админку.

P.S.: сайт работает на фреймворке Laravel