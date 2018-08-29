Каталог книг на Wordpress

Нужно внедрить верстку на WP, сделать интеграция по АПИ Литрес и наполнить сайт контентом по ТЗ. Верстка будет к началу следующей недели.

Нужно ознакомиться с ТЗ https://www.dropbox.com/s/4xa51n18nn69145/audiobooks.rar?dl=0 , оценить стоимость и сроки, оставьте скайп.

Можно сделку без риска или оплата по факту (с заключением сделки, оплата напрямую), также можно рассмотреть поэтапную оплату:

1. После внедрения верстки (на выходе полностью готовый сайт на WP с рыбным контентом на страницах для тестирования)

2. После интеграции с АПИ Литрес и загрузки контента.

Хотелось бы уложиться до 10 000 рублей.