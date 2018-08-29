Скрипт для экспорта на prom.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок127 просмотров

Необходимо написать скрипт, который будет загружать в себя данные из YML трех магазинов и переформатировать в единый файл для экспорта на prom.ua

Реализация на ваше усмотрение, запуск на сервере по крону.

7 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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