Добрый день, есть небольшое задание для сайта на Word Press, от вас требуется внести изменения в соответствии с ТЗ, Все ошибки, упомянутые в пунктах ниже, уже найдены, вам осталось только их исправить. ...
Скрипт для экспорта на prom.ua
Необходимо написать скрипт, который будет загружать в себя данные из YML трех магазинов и переформатировать в единый файл для экспорта на prom.ua
Реализация на ваше усмотрение, запуск на сервере по крону.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
нужно посредством JS определить по рефферу Поисковую систему. Определятся должен только первый источник, т.е. если пользователь перешел с ПС Гугл и походил дальше по ссылкам в глубь каталога - зафиксировать за ним Источник Гугл. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Создать на уже готовом сайте раздел: каталог продукции с возможностью совершения покупки. Без заполнения.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разрабатывается сайт: http://katasis.com/ На данном этапе нужны следующие правки: 1. Изменения в структуре категории услуг: Раздел услуг: https://1fo9h6.axshare.com/prototype/login/1fo9h6 пароль: KSS1 Раздел категорий: https://j5bpyt.axshare.com/prototype/login/j5bpyt пароль: SSP1 ...Закрыт7 лет назад
Доработать сайт интернет магазина https://pulsesport.com.ua/Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Разрабатывается крайне простой сайт-визитка на 4 страницы. Стадия Front End, практически, завершена. Осталась Back End разработка по следующим пунктам: 1. Разработать админку. 2. Создать базу данных (MySQL). 3. Сделать рабочей форму ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
В админке AmoCrm создан виджет для фильтрации объектов недвижимости. Основной смысл: уменьшить поля, которые могут быть уменьшены, чтобы как можно большее кол-во полей было видно без скролла вправо. + ...Закрыт7 лет назад
Нужен middle по angular, на сегодня-завтра, можно почасовую, можно фикс-прайс.Авторизация/регистрация/восстановление пароля, собрать шаблон из angular materials, ну и всё такое. В заявке кратко расскажите о вашем опыте с angular.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется доработка СRМ системы для миграционного центра, СRМ уже начал делать предыдущий исполнитель, были созданы и заполнены справочники, теперь необходимо связать данные с АТС по API, с формой приёма заказов на сайте с электронной почтой, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется настроить турбо страницы на сайте DLE. Сайт vip-dublikat.ru/ Указывайте цену. https://yandex.ru/adv/turbo Информация.Закрыт7 лет назад