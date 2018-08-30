Сделать поп-ап на вордпрессе

Доброго дня!

Есть сайт на ворд пресс https://prazdnikon.ru/

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Задача:

Добавить в подвал ссылку Сотрудничество сюда http://joxi.ru/1A51YY9In1OQ7A

но она должна быть поп-апом, по сути таким же как поп-ап на кнопке Обратного звонка (http://joxi.ru/EA41YYpIwxGxPr ), только немного модифицированным

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Такие поля

Имя и телефон: (одно поле, чтобы место меньше занимало)

Почта:

Сообщение: (это поле раза в 3 побольше)

Прикрепить файл (кнопка зеленого цвета)

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все поля обязательны для заполнения, прикреплять файл не обязательно

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Предпочтение тем, кто может выполнить задачу в самое ближайшее время и за скромный бюджет

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ВНИМАНИЕ!

Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.

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Задача считается полностью выполненной когда корректно работает, прикрепленные файлы доходят и сам поп-ап корректно отображается во всех браузерах(!) на ПК и во всех браузерах на всех утройствах(!)