Web сайт

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки121 просмотр

Небольшой вебсайт с лентой новостей. с дизайном и админкой.

1 страница, 6 полей на вывод из БД. Эти же поля редактировать в БД.

Автопостинг в VK, OK, Instagramm, YouTube

Скачивание комментов и публикация на своем сайте.

Ответ на комменты через интерфейс на нашем сайте и постинг по api (где можно)

7 лет назад
Ibogach
24 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров