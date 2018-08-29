Небольшой вебсайт с лентой новостей. с дизайном и админкой.

1 страница, 6 полей на вывод из БД. Эти же поля редактировать в БД.

Автопостинг в VK, OK, Instagramm, YouTube

Скачивание комментов и публикация на своем сайте.

Ответ на комменты через интерфейс на нашем сайте и постинг по api (где можно)