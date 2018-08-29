Работа с JavaScript библиотека JQuery

Добрый день, всем!

Нужно выполнить задачу. ТЗ во вложении.

По организации работы – приемки работы будет осуществлена разработчиком сайта. С ним же будете контактировать по всем рабочим вопросам.

Приступить нужно завтра, сделать быстро и красиво.

Оплата по факту на карту российского банка.

Прошу сразу писать цену и срок выполнения. Понимаю, что могут возникнуть вопросы, но даже без ответа на них вы в состоянии дать базовые цифры.

Всем – добра!