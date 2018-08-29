К сайту на Wordpress прикручена корзина Ecwid. Необходимо создать систему передачи лидов (заказов) из корзины Эквид в Лидвертекс. Любой заказ, оформленный в Эвкиде, отправляется в Лидвертекс и записывается там. ...
Работа с JavaScript библиотека JQuery
Добрый день, всем!
Нужно выполнить задачу. ТЗ во вложении.
По организации работы – приемки работы будет осуществлена разработчиком сайта. С ним же будете контактировать по всем рабочим вопросам.
Приступить нужно завтра, сделать быстро и красиво.
Оплата по факту на карту российского банка.
Прошу сразу писать цену и срок выполнения. Понимаю, что могут возникнуть вопросы, но даже без ответа на них вы в состоянии дать базовые цифры.
Всем – добра!
Заявки фрилансеров
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