Работа с JavaScript библиотека JQuery

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Закрыт2 заявки159 просмотров

Добрый день, всем! 

Нужно выполнить  задачу. ТЗ во вложении. 

По организации работы  –  приемки работы будет осуществлена разработчиком сайта. С  ним же  будете  контактировать  по  всем  рабочим вопросам.   

Приступить нужно завтра, сделать быстро и красиво. 

Оплата по факту на карту  российского банка. 

Прошу сразу писать  цену и срок выполнения. Понимаю, что могут возникнуть вопросы, но   даже без ответа на них вы в состоянии дать  базовые цифры. 

Всем – добра!

JavaScriptjQuery
7 лет назад
Litvin19
Валерий 
42 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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