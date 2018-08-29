Разработать редактор на canvas

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Закрыт3 заявки137 просмотров

Визуальный редактора для копировальных центров.

Жду оценку работ и срок.

Примеры:

https://kopirka.ru/printing/kruzhka-k-shkole-199/designer/

https://kopirka.ru/printing/futbolka-muzhskaya-23/designer/

https://kopirka.ru/printing/meshok-dlya-obuvi-11/designer/

Нужна гибкая настройка в плане шаблонов, что подходило под любой вид услуги.

7 лет назад
vadim-bitrix
Вадим 
31 год
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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