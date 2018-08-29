Скрипт формирования отчета в Excel (для криптовалют, биржа Binance)

Всем привет, есть задача

Есть такая проблема, крипто биржи не формируют отчетов о торговле, а предоставляют только экспорт истории сделок/ордеров или доступ к ним по API. Нужно создать в Excel (Google Docs) таблицу, которая будет подключаться по API к торговому аккаунту на крипто бирже Binace и

формировать отчет/стейтмент. В конечном виде должено получиться отчет,

похожий на стейтмент из Metatrader или MQL сигналы.

Особенности и отличию (от Meta Trader)

Торговля типа exchange (нет маржинальных сделок, актив X обменивается на актив Y и наоборот)

Несколько базовых валют (за которые происходят торговые операции): BTC, ETH, USD

Получение (сохранениие, обновление) нужно делать только по активам, по которым есть сделки/ордера

Файл Google Docs для примера здесь https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DMYTWgMNV8fjzWBRREHjV6IJdU9ZHHom9pxCXklAvUE/edit?usp=sharing

Документация по API здесь https://github.com/binance-exchange

Нужно максимально задействовать возможности API Binance и минимизировать ввод данных (сделок, курсов/котировок и т.д.) вручную.