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Скрипт формирования отчета в Excel (для криптовалют, биржа Binance)
Всем привет, есть задача
Есть такая проблема, крипто биржи не формируют отчетов о торговле, а предоставляют только экспорт истории сделок/ордеров или доступ к ним по API. Нужно создать в Excel (Google Docs) таблицу, которая будет подключаться по API к торговому аккаунту на крипто бирже Binace и
формировать отчет/стейтмент. В конечном виде должено получиться отчет,
похожий на стейтмент из Metatrader или MQL сигналы.
Особенности и отличию (от Meta Trader)
- Торговля типа exchange (нет маржинальных сделок, актив X обменивается на актив Y и наоборот)
- Несколько базовых валют (за которые происходят торговые операции): BTC, ETH, USD
- Получение (сохранениие, обновление) нужно делать только по активам, по которым есть сделки/ордера
Документация по API здесь https://github.com/binance-exchange
Нужно максимально задействовать возможности API Binance и минимизировать ввод данных (сделок, курсов/котировок и т.д.) вручную.
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