Разработчик для правок Netcat

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок126 просмотров

Добрый день, нужен разработчик на CMS NETCAT способный решить три задачи на проекте.

Подробности при общении.

7 лет назад
shoemaker_bis
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров