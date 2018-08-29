Поменять и ускорить блок кейсов

Доброго дня!

Есть лендинг - сверстан в Элементоре для Вордпресса https://land.prazdnikon.ru/yubilei

в нем есть этот блок кейсов http://joxi.ru/Y2L4aaqH9LDpl2

в этом блоке нужно поменять картинки

и сделать его шорт кодом - чтобы я мог вставлять его в любое место любой страницы

+поменять текст заголовка и описания праздников

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Самое важное - чтобы он максимально быстро загружался

т.е. если я добавлю его, например, на эту страницу https://prazdnikon.ru/vipiska

то ее текущая загрузка должна увеличится максимум на 0,3 сек

текущая скорость загрузки до добавления, согласно этому сервису 1,08 сек

http://joxi.ru/EA41YYpIwxqxOr

ВНИМАНИЕ!

Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.

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Задача считается полностью выполненной когда Ваш шорт код будет корректно работать на любой странице в любом месте, в любом браузере и скорость загрузки во вставленным блоком на эту страницу https://prazdnikon.ru/vipiska не превышает 1,08 +0,3 = сек.