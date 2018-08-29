В рамках договорённостей нужно попарсить несколько ресурсов.
Поменять и ускорить блок кейсов
Доброго дня!
Есть лендинг - сверстан в Элементоре для Вордпресса https://land.prazdnikon.ru/yubilei
в нем есть этот блок кейсов http://joxi.ru/Y2L4aaqH9LDpl2
в этом блоке нужно поменять картинки
и сделать его шорт кодом - чтобы я мог вставлять его в любое место любой страницы
+поменять текст заголовка и описания праздников
===
Самое важное - чтобы он максимально быстро загружался
т.е. если я добавлю его, например, на эту страницу https://prazdnikon.ru/vipiska
то ее текущая загрузка должна увеличится максимум на 0,3 сек
текущая скорость загрузки до добавления, согласно этому сервису 1,08 сек
ВНИМАНИЕ!
Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.
---
Задача считается полностью выполненной когда Ваш шорт код будет корректно работать на любой странице в любом месте, в любом браузере и скорость загрузки во вставленным блоком на эту страницу https://prazdnikon.ru/vipiska не превышает 1,08 +0,3 = сек.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, нужна связка для интеграции API Директа и Google Data Studio. Нужно чтобы отдавались по API нужные параметры (клики, расход и тд) и транслировались в Google Data Studio. 2-3 дня.Закрыт7 лет назад
Добавить вывод видео-ролика из админки в карточку товара ( сайт на ruby on rails) на сайте http://jointsnowboards.com/snowboards В админке соответствующее поле уже есть, нужно сделать только в карточке товара. ...Закрыт7 лет назад
Необходим сайт онлайн лотереи на joomla. Движок-шаблон стоит. Тех задание в прикрепленном файле. Последующая помощь в настройке.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужен разработчик на CMS NETCAT способный решить три задачи на проекте. Подробности при общении.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужно срочно сделать бэкап сайта. далее нужен будет программист по работе с сайтом на фреймворке yuii2.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Суть платформы Нужно подключаться по API к разным источникам офферов, собирать описания оферов. Офер - набор описаний трафика который хочет приобрести клиент. В него входит порядка 30 полей. Начиная от названия офера и ссылки ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо проверить несколько сайтов, которые будут использоваться в другом проекте на наличие блокировки парсера.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Всем привет, есть задача Есть такая проблема, крипто биржи не формируют отчетов о торговле, а предоставляют только экспорт истории сделок/ордеров или доступ к ним по API. Нужно создать в Excel (Google Docs) ...Закрыт7 лет назад
Перенесли форум на новый домен. Не можем убрать упоминания о старом домене в верстке. То ли в базе где то (так как форум с базой работает и держит там шаблоны) то ли в шаблонах может ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад