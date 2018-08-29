Плагин для Xenforo 2

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  2. Веб-программирование
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Необходимо написать плагин для Xenforo 2 

ТЗ https://docs.google.com/document/d/139aNNpR5yl0HUx3DlwAbsX3YWPI47pbVRY1HIb85tA0/edit 

XenForo
7 лет назад
WillScarlet
Уилл 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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