ДЛЕ вывод статической как главной.

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Завершен4 заявки146 просмотров

ДЛЕ вывод статической как главной.

http://probasket.camp/

Необходимо настроить что бы в качестве главной страницы выводилась статическая страница:

http://probasket.camp/main.html

В htaccess прописано:

DirectoryIndex index.php?do=static&page=main

но страница как главная не выводится.

Версия DataLife Engine: 9.7

Тип лицензии скрипта: Демоверсия

Бюджет 300 руб

Срок 1 день

Оплата Яд, Киви, Сбер

7 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

jdkros
Иван 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$4
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

jdkros
Иван 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад