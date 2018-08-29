Правки сделать по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки157 просмотров

Правки сделать по сайту задание тут https://goo.gl/KgFefp

От вас сроки и бюджет 

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров