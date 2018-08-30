Canvas разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки258 просмотров

Доброе время суток.

Нужен разработчик который сможет реализовать подобную анимацию www.magicleap.com/ на 1 экране и эффект отдаления при скроле + исчезает старый текст и появляется новый. От нас нарисованная и подготовленная 2D и 3D графика. Подробности в ЛС.

Указывайте цену и сроки.

7 лет назад
freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров