Canvas разработчик

Доброго дня! Есть лендинг - сверстан в Элементоре для Вордпресса https://land.prazdnikon.ru/yubilei в нем есть этот блок кейсов http://joxi.ru/Y2L4aaqH9LDpl2 в этом блоке нужно поменять картинки и сделать его шорт кодом ...