Быстро внести мелкие правки на сайте (вордпресс)

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Завершен7 заявок202 просмотра

Доброго дня!

Задачи примитивные, по бюджету рассчитываю рублей на 200-300 и по времени на 1-2 часа

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отцентровать лого и убрать метрику из подвала  http://joxi.ru/12M4RRQHMKQ8Km 

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и сделать фавикон на https://prazdnikon.ru/ как здесь https://prazdnikilux.ru/ 

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в код главной страницы добавить следующий мета-тег:  

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WordPress
7 лет назад
PrazdnikON
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$2
1 день
Алексей быстро все сделал, благодарю за помощь!
Всё супер. Порядочный заказчик. Никаких нареканий нет. Оплата сразу после выполнения. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад