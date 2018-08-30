Прикрутить микроразметку schema + правки в системе битрикс

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Добрый день, необходимо грамотно "приверстать" микроразметку schema.org к сайту inelt.by

1) Разметить весь каталог товаров со всеми переменными, разметить данные организации (адреса, телефоны и тд), новости, статьи дату публикации и тд

2) Настроить модуль генерации sitemap на системе битрикс – https://inelt.by/sitemap.xml

3) Небольшие правки в оптимизации модулях БД: Монитор производительности: сервер БД есть некоторые параметры, которые выходят за рекомендуемые значения.

т.е нужны навыки работы с битриксом.

ЗЫ. Студии плз не отлкакайтесь на данный топик, нужен именно специалист фрилансер.

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7 лет назад
sokipefip
Сокол 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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