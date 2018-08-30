Интеграция на Django и доработка дизайна страниц

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Закрыт2 заявки131 просмотр

- Необходимо интегрировать сайт на Django, 

- Доработать дизайн страниц.

и прочее

Django
7 лет назад
jeni_mironov
32 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров