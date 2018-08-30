Доброе время суток. Нужен разработчик который сможет реализовать подобную анимацию www.magicleap.com/ на 1 экране и эффект отдаления при скроле + исчезает старый текст и появляется новый. От нас нарисованная и подготовленная 2D и 3D графика. Подробности в ...
Интеграция на Django и доработка дизайна страниц
- Необходимо интегрировать сайт на Django,
- Доработать дизайн страниц.
и прочее
Заявки фрилансеров
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