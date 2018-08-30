Создание веб-формы обратной связи на drupal 7

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка150 просмотров

Необходимо разработать дизайн + верстку + программирование страницы с контентом и веб-формой + автоматический ответ для сайта drupal по ТЗ на основе уже подключенного модуля. Работа срочная

Drupal
7 лет назад
popov7777
Максим 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров