Настройка онлайн-чата на сайте

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок450 просмотров

Требуется добавить на сайт чат онлайн-консультанта в профессиональной версии: http://odee.ru/consultant/

Настроить максимальные возможности для обеспечения максимальной конверсии: чат для сайта, обратный звонок, телефонию, прием писем из почты, интегрироваться с вконтакте и фейсбуком.

Провести а/б тесты с изменением расположения, цветовых схем, времени отклика и других параметров в течении 2-3 месяцев.

Опыт обязателен. В заявке обязательно указывать примеры подобной работы и процент повышения конверсии.

7 лет назад
box-77
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров