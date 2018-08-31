Модуль рассылки предложений для Opencart v 2.3.0.2 (rs.6)

Случились непредвиденные обстоятельства по которым я не смог даже приступить к работе. Сообщил об этом Анатолию, объяснил что сейчас не смогу контролировать свое время и не знаю когда смогу приступить к работе. Предложил ему сменить исполнителя, но Анатолий решил подождать меня по какой-то причине. В итоге вышло что вышло. Я не отрицаю своей вины что не выполнил работу, но о своих проблемах я сообщил заказчику заранее. Зачем было ждать так долго, чтобы потом обменяться негативом, я не понимаю.