Модуль рассылки предложений для Opencart v 2.3.0.2 (rs.6)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок161 просмотр

Необходимо разработать модуль по ТЗ в приложенном файле для вышеуказанной CMS. Жду от вас резонных предложений.

Opencart
7 лет назад
illustris
Анатолий 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kirill_babinec
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
$30
3 дня
После приема заказа в работу на следующее утро написал о том что не сможет взяться за работу, потому как не успевает по личным причинам. Договорились сместить сроки. Несколько раз их переносили, проект не был слишком срочным. Но, в результате, так и не смогли приступить к сотрудничеству.
Случились непредвиденные обстоятельства по которым я не смог даже приступить к работе. Сообщил об этом Анатолию, объяснил что сейчас не смогу контролировать свое время и не знаю когда смогу приступить к работе. Предложил ему сменить исполнителя, но Анатолий решил подождать меня по какой-то причине. В итоге вышло что вышло. Я не отрицаю своей вины что не выполнил работу, но о своих проблемах я сообщил заказчику заранее. Зачем было ждать так долго, чтобы потом обменяться негативом, я не понимаю.

Заявки фрилансеров

kirill_babinec
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад