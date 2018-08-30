Бот для накрутки в инстаграме +, скорее всего, сайт под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки112 просмотров

Собственно говоря, требуется человек с аналогичным успешным опытом в написании ботов для накрутки лайковподписчиковпросмотров и тд в инстаграмме (с расширенным функционалом). То есть, чтобы была возможность выбора контингента, его качества и скорости накрутки. Соответственно, требуется база аккаунтов, возможность привязки бота к сайту, дабы он мог работать в автоматическом режиме. Также, рассматриваю вариант заказа бота в купе с сайтом под ключ. 

По срокам не горит, желаю найти качественного и надежного специалиста. 

В случае, если описание не дало ясности, могу скинуть примеры.

7 лет назад
guest_15356265425148
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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