Небольшая доработка CRM (Kohana Framework, php+MySQL)

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Есть CRM на PHP (Kohana), тема AdminLTE, MySQL.

В клиентском ЛК есть возможность "вернуть товар", снабдив его комментарием.

Нужно добавить клиенту возможность приложить файл (скриншот, или запись mp3). При этом желательно реализовать загрузку прикрепляемого контента не на сервак, а в какое-то облако.

MySQLPHP
6 лет назад
UFFO_ru
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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