Требуется добавить на сайт чат онлайн-консультанта в профессиональной версии: http://odee.ru/consultant/ Настроить максимальные возможности для обеспечения максимальной конверсии: чат для сайта, обратный звонок, телефонию, прием писем из почты, интегрироваться с вконтакте и фейсбуком. ...
Небольшая доработка CRM (Kohana Framework, php+MySQL)
Есть CRM на PHP (Kohana), тема AdminLTE, MySQL.
В клиентском ЛК есть возможность "вернуть товар", снабдив его комментарием.
Нужно добавить клиенту возможность приложить файл (скриншот, или запись mp3). При этом желательно реализовать загрузку прикрепляемого контента не на сервак, а в какое-то облако.
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