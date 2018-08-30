Есть CRM на PHP (Kohana), тема AdminLTE, MySQL. В клиентском ЛК есть возможность "вернуть товар", снабдив его комментарием. Нужно добавить клиенту возможность приложить файл (скриншот, или запись mp3). При этом желательно ...
Нужно сделать сайт на wagtail. Знание wagtail обязательно.
Нужно сделать сайт-визитку(6 страниц) на wagtail.
Знание wagtail обязательно!
Срок 2 дня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $1000
Требуется добавить на сайт чат онлайн-консультанта в профессиональной версии: http://odee.ru/consultant/ Настроить максимальные возможности для обеспечения максимальной конверсии: чат для сайта, обратный звонок, телефонию, прием писем из почты, интегрироваться с вконтакте и фейсбуком. ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Сотрудничаем с агенством, которое занимается СЕО продвижением. Для сайта 100form. com. ua ищем специалиста, который по подробным задачам от агенства сможет выполнить доработки. Сайт на Word Press. Список задач: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Содержание 1. Добавить блок со скидками для каждой ценовой политики 2. Вывести на Московские страницы переключение между ценовыми политиками (Москва/МО1/МО2/МО3). 3. Поправить вывод фото на карте.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- Необходимо интегрировать сайт на Django, - Доработать дизайн страниц. и прочееВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать дизайн + верстку + программирование страницы с контентом и веб-формой + автоматический ответ для сайта drupal по ТЗ на основе уже подключенного модуля. Работа срочнаяЗакрыт7 лет назад
Требуются услуги специалиста с опытом работы в MODX CMS и знанием JS. К уже готовому сайту требуется доработка и настройка калькулятора.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго дня! Задачи примитивные, по бюджету рассчитываю рублей на 200-300 и по времени на 1-2 часа === отцентровать лого и убрать метрику из подвала http://joxi.ru/12M4RRQHMKQ8Km === и сделать фавикон на https://prazdnikon.ru/ как здесь https://prazdnikilux.ru/ ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, необходимо грамотно "приверстать" микроразметку schema.org к сайту inelt.by 1) Разметить весь каталог товаров со всеми переменными, разметить данные организации (адреса, телефоны и тд), новости, статьи дату публикации и тд 2) ...Закрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужен специалист, который может настроитьпоиск по этому сайту https://vtorexpo.ru здесь http://skrinshoter.ru/s/230718/ttpEmdUl?a– нужна настройка по каждому городу и услуге. Здесь можно посмотреть, какие услуги и города уже добавленына сайте: http://skrinshoter.ru/s/230718/5OYApTff?a Укажите, пожалуйста, сколько ...Закрыт7 лет назад