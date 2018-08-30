Нужно сделать сайт на wagtail. Знание wagtail обязательно.

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок132 просмотра

Нужно сделать сайт-визитку(6 страниц) на wagtail.

Знание wagtail обязательно!

Срок 2 дня.

7 лет назад
serega324
Сергей 
43 года
8 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров