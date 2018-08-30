Доработка СРМ-системы (Делфи)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки117 просмотров

Имеется действующая самописная оффлайн СРМ-система на базе Делфи. 

Необходимо перевести ее в онлайн, добавить IP-телефонию, разбить кассу. 

Delphi
7 лет назад
Vladimir_I
Ильчишин 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров