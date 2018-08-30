Веб приложение, забор данных из 1С

Веб-приложение, может быть на языке и фреймворке по вашему выбору. Я предпочитаю Python.

Приложение должно:

-Получать карточки товаров из 1С регулярно, или по нажатию

-Подбирать для любого заданного товара похожие на основании признаков товара.

-Показывать результат в простом веб интерфейсе.

-Нужна авторизация пользователя.

Сроки и бюджет определяем по результатам обсуждения ТЗ