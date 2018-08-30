Есть CRM на PHP (Kohana), тема AdminLTE, MySQL. В клиентском ЛК есть возможность "вернуть товар", снабдив его комментарием. Нужно добавить клиенту возможность приложить файл (скриншот, или запись mp3). При этом желательно ...
Веб приложение, забор данных из 1С
Веб-приложение, может быть на языке и фреймворке по вашему выбору. Я предпочитаю Python.
Приложение должно:
-Получать карточки товаров из 1С регулярно, или по нажатию
-Подбирать для любого заданного товара похожие на основании признаков товара.
-Показывать результат в простом веб интерфейсе.
-Нужна авторизация пользователя.
Сроки и бюджет определяем по результатам обсуждения ТЗ
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