Веб приложение, забор данных из 1С

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки129 просмотров

Веб-приложение, может быть на языке и фреймворке по вашему выбору. Я предпочитаю Python.

Приложение должно:

-Получать карточки товаров из 1С регулярно, или по нажатию 

-Подбирать для любого заданного товара похожие на основании признаков товара. 

-Показывать результат в простом веб интерфейсе.

-Нужна авторизация пользователя.

Сроки и бюджет определяем по результатам обсуждения ТЗ

Python
7 лет назад
garintheengineer
Илья 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров