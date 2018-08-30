Шаблон таблицы с встроенными формулами для подсчета в Google Sheets

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки125 просмотров

Таблица для анализа текста с подсчетом ошибок. Исполнителю будут предоставлены конкретное ТЗ, указывающее, какие расчеты требуются. Работа выполняется в Google Sheets.

7 лет назад
guest_15356343142309
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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