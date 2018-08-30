Доработать страницу в Web builder

Имеется landing page сделанный в Web builder 14.0.3, расположен он здесь: http://kirill0q.beget.tech

Он должен быть доделан

Основная задача:

- использовать свои дизайнерские навыки для создания адаптивной верстки в Web Builder

Нужно добавить функционал:

- верхнее меню должно следовать за экраном (зафиксированное меню)

- все кнопки должны быть активными (Contact us, order now, send) и вести на форму обратной связи

- Все кнопки кроме последней ведут к всплывающей форме с тремя полями (Name, E-mail, Message)

- сделать галерею "our experience" с увеличивающимися изображениями

- возможно заменить плагин google maps, проверить

Промежуточная работа должна демонстрироваться на вашем тестовом домене (опционально)

Конечный файл должен содержать файл wbs и необходимые изображения

Требуется оценка работы.