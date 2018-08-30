Необходимо разработать модуль по ТЗ в приложенном файле для вышеуказанной CMS. Жду от вас резонных предложений.
Доработать страницу в Web builder
Имеется landing page сделанный в Web builder 14.0.3, расположен он здесь: http://kirill0q.beget.tech
Он должен быть доделан
Основная задача:
- использовать свои дизайнерские навыки для создания адаптивной верстки в Web Builder
Нужно добавить функционал:
- верхнее меню должно следовать за экраном (зафиксированное меню)
- все кнопки должны быть активными (Contact us, order now, send) и вести на форму обратной связи
- Все кнопки кроме последней ведут к всплывающей форме с тремя полями (Name, E-mail, Message)
- сделать галерею "our experience" с увеличивающимися изображениями
- возможно заменить плагин google maps, проверить
Промежуточная работа должна демонстрироваться на вашем тестовом домене (опционально)
Конечный файл должен содержать файл wbs и необходимые изображения
Требуется оценка работы.
Заявки фрилансеров
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