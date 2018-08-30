Внести изменения на сайт Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок196 просмотров

Добрый день! Есть небольшое задание на Wordpress.

В начале отклика пишите, пожалуйста, "Готов"

1. В шапке сайта вывести контактную информацию (два номера, электронный адрес, физический адрес, время работы).

2. На каждой странице сайта разместить кнопки шаринга на facebook, twitter, google+

3. Создать страницу "Вопрос-ответ", вывести ее в меню.

WordPress
7 лет назад
CodeGroup
Николай 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров