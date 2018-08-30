1. Необходимо изменить верстку внутри блока корзины 2. Добавить виджет службы доставки Boxbery На выходе должно получиться вот так. 1.1. Поля ввода идут на одном уровне с заголовком 1.2. Существенно ...
Внести изменения на сайт Wordpress
Добрый день! Есть небольшое задание на Wordpress.
В начале отклика пишите, пожалуйста, "Готов"
1. В шапке сайта вывести контактную информацию (два номера, электронный адрес, физический адрес, время работы).
2. На каждой странице сайта разместить кнопки шаринга на facebook, twitter, google+
3. Создать страницу "Вопрос-ответ", вывести ее в меню.
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