Внести изменения на сайт Wordpress

Есть самописная система (на Сodeigniter) с каталогом товаров, для работы менеджеров компании. В нем можно составлять коммерческие предложения, смотреть графики отгрузок,график дежурств и товары и прочее. Есть отдельно сайт компании на modx, там каталог продукции ...