Внесение правок wordpress woocommerce

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Закрыт2 заявки132 просмотра

Приветствую друзья! Требуется разработчик знакомый с вордпрессов для устранения нескольких замечаний, работа немного по фронту и по бэку. 

От Вас оформить заявку:

1) стоимость за 1 час

2) Скайп

WooCommerceWordPress
7 лет назад
foxunion
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров