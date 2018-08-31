Разработка программы

Коллеги, нужна доработка нашего магазина на CS-Cart. Версия 4.3.6. Задачи фронтенд/бекенд, по фронтенту есть кому помочь. - Знаете git - Достаточно опыта в CS-Cart - Свободное время на наши задачи (сейчас есть часов ...