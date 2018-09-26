Скопировать уже готовый ленд + внести изменения. Срочно!

Есть ленд esta-costume.ru Необходимо его скопировать, изменить информацию, картинки, некоторые элементы, галерею, элементы управления.

Mobile friendly. Очень важны сроки! Человек должен быть всегда на связи.

Прикрепляю основное ТЗ.

Просто копирование сайта не подходит, нужна еще "поддержка" в виде правок, довести ленд до 100% готовности и наполненности.