Скопировать уже готовый ленд + внести изменения. Срочно!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки201 просмотр

Есть ленд esta-costume.ru Необходимо его скопировать, изменить информацию, картинки, некоторые элементы, галерею, элементы управления.

Mobile friendly. Очень важны сроки! Человек должен быть всегда на связи.

Прикрепляю основное ТЗ.

Просто копирование сайта не подходит, нужна еще "поддержка" в виде правок, довести ленд до 100% готовности и наполненности.

7 лет назад
alexa9der
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Zemelea
Вадим 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$70
4 дня
Отличная работа. Вносил все правки, пока я не остался доволен. Будем работать еще. Рекомендую ААА++++
Доволен работой с данным заказчиком. Четкое ТЗ, всегда на связи, оплата в срок. Не смотря на затянутые мною сроки в связи с небольшими трудностями, Александр отнёсся с пониманием.

Заявки фрилансеров

Zemelea
Вадим 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Система управления сайтом на Django / Python

    Требуется доработать систему управления сайта http://kakotkin.com/ на Django / Python  Просьба ознакомиться с ТЗ и ответить в теме не шаблоном, а предметно: стоимость, сроки, ваши вопросы.  Сейчас страница администратора выгладит так – вложение.  ...

    DjangoDrupalPythonWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Веб разработчик. Верстка и работа с API Instagram и парсинг.

    Необходимо сверстать макет, он небольшой, там тамбличка и все.   На сайте должна отображаться основная таблица, в которой будут указаны:  - логины(имена) аккаунтов в инстаграм  - количество подписчиков инастграм аакаунта  - охват ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка магазина CS-Cart

    Коллеги, нужна доработка нашего магазина на CS-Cart. Версия 4.3.6. Задачи фронтенд/бекенд, по фронтенту есть кому помочь. - Знаете git - Достаточно опыта в CS-Cart - Свободное время на наши задачи (сейчас есть часов ...

    Git
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки на Webasyst

    Интернет-магазин на базе движка Webasyst версии 306.  Необходимо внести некоторые изменения в главную страницу.  Также сделать красивый поиск.  Подробности кандидатам.  Опыт работы с движком обязателен.  Оставляйте ваши Skype для связи.

    Webasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт с личным кабинетом и чатом внутри

    Требуется создание сайта с личным кабинетом и чатом внутри, должна производится оплата на пейпал, после оплаты услуга автоматически заносится в личный кабинет. Макет есть -9 страниц, скрин 1 из страниц прилагаю.   Пример ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лендинг + визуализация игры

    $150

    Нужна визуализация игрового процесса (звуки, анимация, эффекты свечения) + лендинг. Желательный набор навыков работы с : React.JS, Angular, Canvas, Nodejs, D3, Web3.js.  На что можно смотреть, чтоб лучше понять что нужно https://csgofast.com

    AngularJavaScriptNode.js
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать сайт на Instantcms 2

    Доработать шаблон и функционал сайта на Instantcms 2 Добавить колонку в шаблон,Отредактировать стили отображения фильтров,Создать новые стили для отображения свойств в карточке каталога,Настроить отображение нужных свойств в листинге каталога.Есть ТЗ, для оценки отправлю в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад