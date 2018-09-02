Есть ленд esta-costume.ru Необходимо его скопировать, изменить информацию, картинки, некоторые элементы, галерею, элементы управления. Mobile friendly. Очень важны сроки! Человек должен быть всегда на связи. Прикрепляю основное ТЗ. ...
Ищу специалиста Веб программирования по разработке сайта
Добрый день!
На сайте (Wordpress) есть структура из 4-х кастомных постов (CPT UI, ACF) с полями и отношениями. Необходимо сделать плагин поиска постов одного из типов по произвольным полям. Подробности в ТЗ. Отправлю в личку
Заявки фрилансеров
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