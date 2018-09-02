Ищу специалиста Веб программирования по разработке сайта

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Закрыт8 заявок196 просмотров

Добрый день!

На сайте (Wordpress) есть структура из 4-х кастомных постов (CPT UI, ACF) с полями и отношениями. Необходимо сделать плагин поиска постов одного из типов по произвольным полям. Подробности в ТЗ. Отправлю в личку

WordPress
7 лет назад
city-85
Ольга 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров