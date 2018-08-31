Не работает http переадресация на https

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Закрыт2 заявки173 просмотра

Добрый день!

Сайт vetdoctor.kiev.ua

не работает переадресация с http на https

http://joxi.ru/zANpyB3FvJ8z1m

если сайт грузится через http то в консоли вылазят ошибки - http://joxi.ru/Dr8Wv9YHoZJWWA (ошибки они уйдут если настроить редирект c http na https)

пробовал вставлять эти строки кода в htaccess

http://joxi.ru/Dr8Wv9YHoZJWWA

но без успешно http://joxi.ru/krD18kQFKMgz8m

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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