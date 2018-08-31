Нужен специалист Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок138 просмотров

Здравствуйте!

Товары расположены в нескольких категориях, нужно помочь с настройкой, доработкой функционала, что бы мы могли давать товару приоритет отображения товара в определенной категории, вся дополнительная информация предоставлю

7 лет назад
Alexskotar
Александр 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров