Сделать woocommerce шаблон

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Закрытнет заявок128 просмотров

Есть верстка и обычный шаблон wp 

надо подобрать фильтр и сделать карточку товара

WooCommerceWordPress
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров