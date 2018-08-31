Добрый день! На сайте (Wordpress) есть структура из 4-х кастомных постов (CPT UI, ACF) с полями и отношениями. Необходимо сделать плагин поиска постов одного из типов по произвольным полям. Подробности в ТЗ. Отправлю в ...
Задача php + mysql
Нужен человек с опытом.
1. Есть рабочий сайт, к нему нужно создать страницу на которой пользователь будет заполнять анкету.
Как на примере http://gor-master.ru/page/2#questionnaire только без фото. Заполнение анкеты производится пользователем без регистрации.
2. Далее нужно в БД создать таблицу в которую будут сохраняться все эти данные из формы + доп поля (например время создания записи, актуальность анкеты)
3. Нужно создать страницу администрирования в которой вводим логин пароль (заранее прописанный в другой таблице, которую тоже нужно создать) и выводим инфу из пункта 2.
4. В 3 пункте также нужно иметь возможность в БД удалить строку, или пометить её актуальность из п.2
Если все будет норм, можно рассмотреть возможность дальнейшей работы.
Пожалуйста не пишите, если вы не знаете что такое экранизация кавычек или как работает htaccess или правильное применение типов полей в базе
p.s. работа по ftp, доступ к базе через Navicat или heidisql ну или через любой другой клиент,
макет анкеты есть. Без использования Composer и phpMyadmin
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