Доработать модуль OpenCart

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Модуль OpenCart. Выводит статистику по статусам заказов на дашборде(главная страница панели управления). Необходимо внести новую функциональность модуля: 

1. Сделать отображаемые статусы ссылками, при нажатии на нужный статус заказа, открывается список заказов с этим статусом ( фильтр);

2. Сделать возможность выбора отражаемых статусов ( не все они нужны) и возможность их сортировки. Это нужно сделать в разделе настроек. 

Opencart
7 лет назад
ArtShatov
Артем 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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