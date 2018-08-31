Перенос интернет-магазина с версии Yii 1.0 на 2.0

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Закрыт4 заявки184 просмотра

Доброго дня,

Необходимо выполнить перенос интернет-магазина с версии Yii 1.0 на 2.0 с сохранением функционала и вёрстки. Детали проекта с удовольствием обсужу в л/с. Большая просьба оставлять предложения если имеется опыт.

Заранее благодарю!

Yii
7 лет назад
naMars
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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