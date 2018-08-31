Посмотреть интеграцию с Битрексом и настройка ГЕО данных

Сейчас настроена интеграция с битрикс срм, все заявки с сайта падают в срм, показывает с какой страницы оставил человек заявку из какой формы. Также было и определения по ГЕО локации где в поля выводилось город страна область индекс. Не давно перестало передаваться гео данные нужно просмотреть в чем проблема.