Здравствуйте, есть задание для веб-разработчика. Необходимо знание cms joomla. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой cms.
Посмотреть интеграцию с Битрексом и настройка ГЕО данных
Сейчас настроена интеграция с битрикс срм, все заявки с сайта падают в срм, показывает с какой страницы оставил человек заявку из какой формы. Также было и определения по ГЕО локации где в поля выводилось город страна область индекс. Не давно перестало передаваться гео данные нужно просмотреть в чем проблема.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго дня, Необходимо выполнить перенос интернет-магазина с версии Yii 1.0 на 2.0 с сохранением функционала и вёрстки. Детали проекта с удовольствием обсужу в л/с. Большая просьба оставлять предложения если имеется опыт. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Сайт vetdoctor.kiev.ua не работает переадресация с http на https http://joxi.ru/zANpyB3FvJ8z1m если сайт грузится через http то в консоли вылазят ошибки - http://joxi.ru/Dr8Wv9YHoZJWWA (ошибки они уйдут если настроить редирект c http na ...Закрыт7 лет назад
Модуль OpenCart. Выводит статистику по статусам заказов на дашборде(главная страница панели управления). Необходимо внести новую функциональность модуля: 1. Сделать отображаемые статусы ссылками, при нажатии на нужный статус заказа, открывается список заказов с ...Закрыт7 лет назад
Нужен человек с опытом. 1. Есть рабочий сайт, к нему нужно создать страницу на которой пользователь будет заполнять анкету. Как на примере http://gor-master.ru/page/2#questionnaire только без фото. Заполнение анкеты производится пользователем без ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Товары расположены в нескольких категориях, нужно помочь с настройкой, доработкой функционала, что бы мы могли давать товару приоритет отображения товара в определенной категории, вся дополнительная информация предоставлюВеб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть верстка и обычный шаблон wp надо подобрать фильтр и сделать карточку товараВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна доработка на событие mSyncOnSalesExport Модуль mSync. Нужно внести правки в генерируемый XML для лучшей синхонизации с 1С УНФ. Дефолтный вариант не подходит (есть кастомные поля заказа, есть особенности по доставкам и ...Закрыт7 лет назад
Есть два пути пожелания по созданию сайта: Первый- это полное написание движка с нуля, конкретно под нас. А второе это с помощью JoomlaLMS. Хотелось бы узнать цену одного и второго варианта. Файлы для ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо организовать на сайте покупку токена через мерчант (все юридические вещи для этого есть): 1) Виза/Мастеркард 2) Коингейт 3) Альтернативные: яндекс.деньги, вебмани и т.д. От вас: решение ...Закрыт7 лет назад