Необходимо разработать систему для прохождения уроков и тестов

Здравствуйте, нужно написать что-то вроде маленькой lms (learning management system)

Будет закрытая lms для проверки персонала различных компаний путем тестов.

В этой системе будет три роли:

Админ

Руководитель компании

Сотрудники (сотрудники делятся в свою очередь на группы)

создает уроки и загружает видео

создает тесты для различных групп сотрудников

регистрирует компании, руководителей, сотрудников и делит их по группам

видит активность сотрудников

может блокировать сотрудников

руководитель -

смотрит как сотрудники прошли тесты и какие уроки просмотрели их активность и результаты

сотрудники -

проходят уроки

проходят тесты

урок - это загруженные документы пдф, ворд, текст и видео с ютуба

тесты - обычные тесты, вопросы и варианты ответов

система будет закрытая, регистрация только через админа.