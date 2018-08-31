Необходимо разработать систему для прохождения уроков и тестов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок141 просмотр

Здравствуйте, нужно написать что-то вроде маленькой lms (learning management system)

Будет закрытая lms для проверки персонала различных компаний путем тестов.

В этой системе будет три роли:

  • Админ
  • Руководитель компании
  • Сотрудники (сотрудники делятся в свою очередь на группы)
админ - 

создает уроки и загружает видео

создает тесты для различных групп сотрудников

регистрирует компании, руководителей, сотрудников и делит их по группам

видит активность сотрудников

может блокировать сотрудников

руководитель - 

смотрит как сотрудники прошли тесты и какие уроки просмотрели их активность и результаты

сотрудники - 

проходят уроки

проходят тесты

урок - это загруженные документы пдф, ворд, текст и видео с ютуба

тесты - обычные тесты, вопросы и варианты ответов

система будет закрытая, регистрация только через админа.

7 лет назад
Evglit
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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