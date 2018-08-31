Здравствуйте, есть задание для веб-разработчика. Необходимо знание cms joomla. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой cms.
Необходимо разработать систему для прохождения уроков и тестов
Здравствуйте, нужно написать что-то вроде маленькой lms (learning management system)
Будет закрытая lms для проверки персонала различных компаний путем тестов.
В этой системе будет три роли:
- Админ
- Руководитель компании
- Сотрудники (сотрудники делятся в свою очередь на группы)
создает уроки и загружает видео
создает тесты для различных групп сотрудников
регистрирует компании, руководителей, сотрудников и делит их по группам
видит активность сотрудников
может блокировать сотрудников
руководитель -
смотрит как сотрудники прошли тесты и какие уроки просмотрели их активность и результаты
сотрудники -
проходят уроки
проходят тесты
урок - это загруженные документы пдф, ворд, текст и видео с ютуба
тесты - обычные тесты, вопросы и варианты ответов
система будет закрытая, регистрация только через админа.
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