Парсинг результатов БК Марафон

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок172 просмотра

Нужно несколько раз в час парсить результаты по нескольким видам спорта и заносить их в БД. 

7 лет назад
ZBoss
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$45
3 дня
Готовый проверенный код, рекомендации по применению, все быстро и четко.
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад