Кликер, который работает на сервере

Ребят, нужно создать обыкновенный кликер, который будет нажиматься сам и отправлять сообщения на сервере! И программа которая будет хранить информацию на сервере!

не программист, не могу обьяснить все, могу показать на пальцах что нужно!

Ищу людей кто работает на JavaSctipt и JQuery