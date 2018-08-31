Кликер, который работает на сервере

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Закрыт4 заявки186 просмотров

Ребят, нужно создать обыкновенный кликер, который будет нажиматься сам и отправлять сообщения на сервере! И программа которая будет хранить информацию на сервере!  

не программист, не могу обьяснить все, могу показать на пальцах что нужно! 

Ищу людей кто работает на JavaSctipt и JQuery

jQuery
7 лет назад
guest_15357213261675
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров