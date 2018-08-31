Проект: Joomla 3.8.11JoomShopping 4.17.0ZOO 3.3.26RSForm! Pro 1.52.14Widgetkit 2.9.18Ссылка на проект - https://docs.google.com/document/d/14wO34Jrf9EFBURqwLxbafRt01y_FvVkb0th5lxZ9SbY/edit?usp=sharing Задача: Оптимизировать скорость загрузки страницы сайта с 9 сек до 3-4 сек. Готовы перейти на другие компоненты или отказаться от ряда ...
Кликер, который работает на сервере
Ребят, нужно создать обыкновенный кликер, который будет нажиматься сам и отправлять сообщения на сервере! И программа которая будет хранить информацию на сервере!
не программист, не могу обьяснить все, могу показать на пальцах что нужно!
Ищу людей кто работает на JavaSctipt и JQuery
Заявки фрилансеров
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