Поправить php-скрипт

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Закрыт4 заявки162 просмотра

В связи с изменение структуры mySQL-таблицы поправить

логику связи mySQL и redis таблиц.

Скрипт содержит 3 функции: добавление, удаление, синхронизация.

Оплата WMR по факту.

MySQLPHPRedis
7 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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