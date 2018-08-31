Поправить google-скрипт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок106 просмотров

Дописать google-adv.js скрипт, который

1. по запросу получает json-данные,

2. обрабатывает

3. возвращает на сервер

Сейчас п1 и п2 работают, но требуют тестирования

п3 нужно написать.

Оплата WMR по факту.

7 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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