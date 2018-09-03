Php разработчик на полную ставку для разработки CRM

Нужно разработать собственную CRM сейчас есть каркас, требуются значительные доработки

- удобный лист сделок

- карточка сделки с комментариями

- workflow сделок по статусам

- интеграция с телефонией звонки из CRM и подхватывание записей звонков

- функционал постановки задач (менеджеры ставят задачи сами себе)

CRM пишем на базе связки Laravel+MySQL с использованием Vue в части приложения

Сейчас есть 1 разработчик, который написал базу этой CRM, требуется ещё 2 разработчика для ускорения

Задача оперативная за 1 месяц надо запустить работающий фунационал, на которым сможем перевести менеджеров с AmoCrm нужно будет очень быстро встроиться в разработку

Дальше будет большое количество задач по улучшению функционала для менеджеров и разделу аналитики

Требования по технологиям:

1. Владение PHP 7+, использование новых возможностей

2. OOP, MVC/HMVC

3. Опыт работы с реляционными БД (MySQL, PostgreSQL, ...)

4. Опыт работы с Laravel или другими PHP-фреймворками (более 2 месяцев)

5. Использование менеджеров зависимостей.

6. Использование систем контроля версий (GIT)

7. Базовое владение HTML, CSS, JS (а так же jQuery, AJAX, ...). Верстать не нужно, но иногда подточить может быть нужно.

8. Использование стандартов (PSR) или хотя бы желание ознакомиться и следовать им

Будет плюсом:

1. Опыт интеграции с различными API

2. Профилирование кода с помощью XDebug

3. Использование phpDoc где и когда нужно

4. CSS пре-, постпроцессоры (к примеру, SCSS)

5. ES6/ES7

6. Опыт работы с Vue, Angular или React

7. Webpack

8. Linux

О компании группа коммерческих Университетов, продаём второе высшее образование. Сейчас команда 70 человек, IT отдел 2 человека, но в короткие сроки увеличится до 5-6 человек

О вакансии постоянная работа на полную ставку

Важный критерий нам нужен человек в штат (удалённо, не офис), то есть мы единственный проект, которым вы занимаетесь. Проект без конечного срока, количество задач в будущем будет только расти

Оплата и договор безнал или наличными, официальное устройство в штат по необходимости

В отклике на вакансию напишите:

- ваш опыт разработки CRM

- вилку зарплаты, на которую вы ориентируетесь