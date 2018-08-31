Оплата за просмотры вопросов

Нужен плагин или система, которую можно установить на сайт с вопросами ответами. Сейчас сайт работает с оплатой по балловой системе, считает баллы, переводит в рубли. Но надо поставить систему, которая бы считала просмотры за заданные вопросы. Подсчет только уникальных просмотров, внутри сайта и с поисковиков. Примерно: 1 просмотр равен 10 копеек, в день вопрос просмотрели 100 человек-это на балансе у автора вопроса 10 рублей.Дата...Просмотры....Доход...Текущий баланс ...Примерно как на скрине.