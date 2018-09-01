Требуется следующее: -кроссбраузерность -мультиязычность в зависимости от языка браузера -отображение картинок и цвета на странице в зависимости от языка браузера и страны юзера. девайса -интеграция ява скрипта пуш уведомлений -эмуляция ...
Устранить неполадки в работе сайта
Сайт на движке DLE, не корректно работает, скорее всего неверная настройка бекапа, необходимо разрешить данную проблему.
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