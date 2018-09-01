Устранить неполадки в работе сайта

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Закрыт1 заявка127 просмотров

Сайт на движке DLE, не корректно работает, скорее всего неверная настройка бекапа, необходимо разрешить данную проблему. 

DLE
7 лет назад
Ismailxxx
Исмаил 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров