Перенести корпоративную почту с Google на Яндекс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки178 просмотров

Есть корпоративная почта на Google. После неосторожного перехода на G Suite стала платной. Необходимо перенести её на Яндекс.

7 лет назад
tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$12
1 день
Все отлично!
Сотрудничеством доволен: прекрасная коммуникация и оплата без задержек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад